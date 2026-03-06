Банк России сохранил ограничения на выдачу наличной валюты

Правила снятия средств и расчетов продлены с учетом санкционных ограничений

Фото: Мария Зверева

Банк России сохранил действующие ограничения на операции с наличной валютой. Меры связаны с санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран, сообщает пресс-служба Центробанка.

Для граждан, открывших валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года, действует лимит на снятие наличной валюты. Можно получить средства в пределах остатка на 00:00 по московскому времени 9 марта 2022 года, но не более 10 тыс. долларов США или эквивалента в евро, независимо от валюты счета. Условие применяется, если ранее эта возможность не была использована.

Суммы сверх установленного лимита выдаются в рублях. Для средств, размещенных до 9 сентября 2022 года, выплата в рублях не может быть меньше суммы, рассчитанной по официальному курсу Банка России на день выплаты. Средства, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи.

Для банков продлен на шесть месяцев запрет на взимание комиссии с граждан при выдаче валюты со счетов и вкладов.

Валютные переводы без открытия счета и операции через электронные кошельки осуществляются в рублях. При этом сумма выплаты не может быть меньше рассчитанной по официальному курсу Банка России на день выплаты.

Юридическим лицам — нерезидентам до 9 сентября 2026 года не производится выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах. По другим валютам ограничений нет.

Юридические лица — резиденты в течение ближайших шести месяцев могут получить со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только для оплаты командировочных расходов в пределах установленных нормативов. По иным валютам ограничений не предусмотрено при соблюдении требований законодательства РФ.



Ариана Ранцева