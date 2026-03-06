Суд Казани уценил ущерб в 100 раз и наказал субподрядчика реконструкции на авиазаводе условным сроком

Обвинение Евгения Половкина в мошенничестве суд признал доказанным лишь на 1,48 вместо 148 млн рублей

Евгений Половкин с адвокатом. Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Вахитовский райсуд Казани вынес приговор по делу о хищении средств в ходе реконструкции цехов Казанского авиазавода — филиала ПАО «Туполев». Подсудимого замдиректора ООО «Строительная компания» Евгения Половкина признали виновным и наказали сроком в 3 года лишения свободы условно. Его обвиняли в уводе 148,3 млн рублей, суд удовлетворил иск лишь на 1,48 млн, — уточнили «Реальному времени» участники процесса.

В этом деле районный суд разбирался четыре года под председательством двух судей — после назначения первого — Аделя Галеева — судьей Верховного суда Татарстана материалы в 2023-м принял Ильдар Салихов.

Вину Половкин отрицал. Просил суд об оправдательном приговоре. В прениях сторона обвинения запросила для него 6 лет лишения свободы со штрафом в полмиллиона рублей. При этом генподрядчик работ на КАЗе — АО «Казанский Гипронииавиапром» в статусе потерпевшего — заявил и гражданский иск на все 148 млн.

По версии прокуратуры и следователей ГСУ МВД по РТ, хищения начались после подписания в ноябре 2016-го госконтракта на 1,8 млрд рублей между гендиректорами ПАО «Туполев» и АО «КазГАП» (Казанский) — Александром Конюховым и Борисом Тихомировым. Средства выделялись правительством России в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011—2020 годы». Контракт предусматривал комплекс работ по капитальному строительству, реконструкции и техническому перевооружению производственных цехов на КАЗе. Половкин же, по версии потерпевшего и силовиков, осуществляя фактическое руководство ООО «Строительная компания», договорился с Тихомировым о субподряде на 561 млн рублей, получил на счета организации аванс 510,9 млн рублей и почти треть этой суммы похитил.

Согласно обвинению, часть похищенного подсудимый обратил в пользу неких третьих лиц, через которых закупались стройматериалы для строительства дома в селе Сокуры — для Половкина и неуказанных иных лиц. Работы на Казанском авиазаводе «Строительная компания» и привлеченные ею фирмы-«субчики» тоже проводили. Правда, потерпевший НИИ и силовики считают — обвиняемый преследовал «цель сокрытия совершаемого им хищения и создания видимости исполнения обязательств». Вот только установленная следователями сумма сделанного «для видимости» составила аж 362 млн 660 тысяч рублей, при этом при оценке выполненного силовиками установлено — часть работ выполнены на 10—30 и даже 50—90%, а часть — даже перевыполнены. Разница в сумме полученного аванса и выполненных работ и оценена в качестве ущерба.

— К дому в Сокурах я никакого отношения не имею. А по обвинению получается, что на всю сумму перечисленных компаниям-поставщикам средств я купил материалы для строительства этого частного дома, и опять же где-то часть денег были обналичены. Где, через каких людей — неизвестно... Если просуммировать перечисленные на счета организаций средства, получится 112 млн, а мне вменяют 148 млн. 36 млн «не бьются», — заявлял Евгений Половкин в суде, называя свое обвинение непонятным.

Его адвокат Ленар Зарипов просил вернуть материалы прокурору, указывая на некачественное расследование и обвинение, составленное лишь на основе первичного договора с КазГАПом, где назывался срок окончания работ — 30 ноября 2018 года. Однако после подписания договора стороны несколько раз подписывали допсоглашения о продлении этого срока, что следователи проигнорировали.

На судебном допросе представитель потерпевшего Ильнар Сафин сообщал суду, что по схожим обстоятельствам генподрядчик КазГАП отправил в МВД порядка 20 заявлений в отношении фирм-подрядчиков модернизации Казанского авиазавода. «В отношении [сотрудников] «Казанского Гипронииавиапрома» тоже были заявления и тоже возбуждены дела. Понятно, не без участия руководства НИИ на тот момент все это было», — многозначительно обронил представитель потерпевшего на допросе, вероятно, подразумевая ныне покойного руководителя организации.