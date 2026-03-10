В Татарстане частные инвестиции приблизились к показателю в 1,5 трлн рублей

По итогам 2025 года этот показатель прогнозировался в размере 1,3 трлн рублей

Фото: Михаил Захаров

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина сообщила о значительном увеличении частных инвестиций в основной капитал региона. По ее словам, объем частных вложений достиг 1,485 трлн рублей.

Основным драйвером инвестиционного роста стало обрабатывающее производство, которое составило значительную долю от общего объема вложений.

— Год назад мы перешагнули цифру в триллион рублей, а в этом году приблизились к 1,5 трлн рублей, — заявила Минуллина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Минуллина подчеркнула, что увеличение частных инвестиций на 15% напрямую влияет на экономическую устойчивость региона и создает благоприятный инвестиционный климат. В Татарстане активно открываются новые компании с иностранным участием, развиваются проекты в муниципальных районах, прорабатываются перспективные инвестиционные предложения.

На итоговой коллегии по результатам 2025 года Талия Минуллина заявила, что объем инвестиций в основной капитал по году ожидается на уровне 1,6 трлн рублей, из них 1,3 трлн рублей — из внебюджетных источников (то есть частные). В перспективе двух-трех лет она прогнозирует неизбежное снижение притока вложений. Подробнее — в материале.



За последний год розничные инвесторы внесли на свои брокерские счета 2,5 трлн рублей — это почти в 1,5 раза больше, чем в 2024 году, и рекордный показатель за последние четыре года. В Татарстане в январе 2026 года количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) достигло 170,6 тыс.



Наталья Жирнова