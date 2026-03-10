Цены на нефть Brent и WTI рухнули более чем на 15%

Мировые цены на нефть рухнули, сообщает «Интерфакс». Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent упала на $15,06, что означает падение на 15,22%, и достигла отметки в $83,9 за баррель.

Параллельно произошло значительное снижение котировок нефти марки WTI. На Нью-Йоркской товарной бирже апрельские фьючерсы потеряли $14,3 (-15,09%), опустившись до $80,47 за баррель.

Ранее цена на нефть добралась до значений 2024 года — $89 за баррель марки Brent. Это произошло на фоне конфликта на Ближнем Востоке. На этом же фоне произошел скачок стоимости российской нефти Urals выше Brent в Индии. До недавнего времени российская нефть традиционно торговалась дешевле Brent, особенно после введения антироссийских санкций в 2022 году.

Наталья Жирнова