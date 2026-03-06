В Тетюшском районе Татарстана перекроют два моста для капремонта за 175 млн рублей

Проезд автотранспорта на время капитального ремонта моста будет осуществляться по временной объездной дороге

В Тетюшском районе Татарстана перекроют два моста для капремонта. Это стало известно из документации на сайте госзакупок. Первое сооружение проходит через реку Улему в селе Удельное Нечасово, второе — через реку Тарханка в селе Большие Тарханы.

Мост через реку Улему в селе Удельное Нечасово имеет протяженность 36 метров при ширине 10 метров. Конструкция представляет собой сталежелезобетонное сооружение с асфальтобетонным покрытием. На время ремонта движение транспорта будет организовано по временной объездной дороге. Мост через реку Тарханку в селе Большие Тарханы имеет длину 24 метра и ширину 10 метров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ходе капитального ремонта планируется: устройство временных объездных дорог, ремонт и замена конструктивных элементов, установка современных систем водоотвода, обновление дорожного покрытия, укрепление конусов габионными конструкциями и монтаж нового барьерного ограждения.

Общий объем финансирования работ осуществляется из бюджета Татарстана. Стоимость контракта на ремонт моста через Улему составляет более 111 миллионов рублей, а ремонт через Тарханку обойдется в 64 млн рублей. Завершение всех работ запланировано на 20 ноября 2026 года.

Наталья Жирнова