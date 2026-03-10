Новости экономики

Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду, 11 марта

18:15, 10.03.2026

Доллар опустился ниже 79 рублей

Фото: Реальное время

Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду, 11 марта. Доллар опустился ниже 79 рублей.

Таким образом, доллар подешевел на 0,41 рубля, а евро и юань подорожали на 0,06 и 0,004 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 78,74 рубля;
  • евро — 91,9 рубля;
  • юань — 11,44 рубля.
Наталья Жирнова

