Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду, 11 марта. Доллар опустился ниже 79 рублей.
Таким образом, доллар подешевел на 0,41 рубля, а евро и юань подорожали на 0,06 и 0,004 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 78,74 рубля;
- евро — 91,9 рубля;
- юань — 11,44 рубля.
