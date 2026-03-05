Индекс МосБиржи поднялся до 2825 пунктов

Рынок акций вырос выше $84 на фоне подорожания нефти и данных о замедлении инфляции

Фото: Артем Дергунов

Российский рынок акций в четверг показал рост на фоне повышения цен на нефть и публикации данных о замедлении инфляции. Фьючерс на нефть марки Brent поднимался выше $84 за баррель. Дополнительным фактором стала информация Федеральной службы государственной статистики о дальнейшем замедлении инфляции в России.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2825 пунктов, увеличившись на 0,5%. Индекс РТС завершил сессию на уровне 1138,17 пункта, прибавив 0,04%. Динамика акций «голубых фишек» была смешанной.

В числе лидеров роста оказались акции МКБ (+4,1%), ВТБ (+2,8%), «Совкомфлота» (+2,1%) и «Русала» (+2%).



Ариана Ранцева