Фиксированный набор потребительских товаров и услуг в Татарстане подорожал на 2,3%

Этот показатель позволяет охарактеризовать в определенной мере уровень материального благосостояния населения

Фото: Динар Фатыхов

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Татарстане на конец января 2026 года составил 23,2 тыс. рублей на месяц. По сравнению с декабрем 2025-го этот показатель увеличился на 2,3%, следует из доклада Татарстанстата.

При этом в среднем по России стоимость данного набора оценили в 26,1 тыс. рублей. Это на 12,5% дороже, чем в Татарстане.

Напомним, что стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг исчисляется на основе единых объемов потребления, а также средних цен по России и ее субъектам. В набор включены 83 наименования товаров и услуг, в том числе еда, одежда, постельное белье, хозяйственные товары, например мыло, медикаменты, а также расходы на оплату проезда, телефонной связи и коммуналки.

Показатель позволяет охарактеризовать в определенной мере уровень материального благосостояния населения.

Никита Егоров