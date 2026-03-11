«Если одеваемся неадекватно, есть вероятность, что мы с вами простынем»

В Татарстан и другие регионы России пришло потепление, но эксперты предупредили о похолодании ночью, риске простудиться и нюансах на дорогах

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане, а также в других регионах и городах России потеплело до +4 — +10 градусов 11 марта. Резкая смена температур, по словам экспертов, никак не повлияет на давление граждан. Однако есть некоторые другие риски из-за «обманчивого» солнца и понижения температуры ночью, причем как для пешеходов, так и для водителей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Потеплело не только в Татарстане

После долгих морозов в Россию пришло долгожданное потепление. Так, в Татарстане во вторник, 10 марта, столбики термометров опускались до -21 градуса, а в Казани и вовсе установили температурный рекорд для этих чисел марта: температура в моменте понизилась до -30,5 градуса. Для сравнения: предыдущий максимум был зафиксирован в столице республики в 1908-м, когда похолодало до -27,3 градуса, согласно данным Гидрометцентра РТ.

Однако уже 11 марта в республике днем потеплело до +3 градусов. Госавтоинспекция Казани даже предупредила местных водителей о начале «дней жестянщика» и призвала увеличить дистанцию и снизить скорость во избежание ДТП.

При этом потеплело не только в Татарстане. Например, в Москве в дневные часы температура достигала +10 градусов, а в Санкт-Петербурге поднималась до +9 градусов, следует из данных Гидрометцентра России.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Жарче» всего — на юге страны. Там столбики термометров поднимались до +5… +10 градусов. В Крыму и на Кубани и вовсе потеплело до +16 — +19 градусов. Причем, по данным портала Gismeteo, до конца рабочей недели регион будет находиться в области гребня антициклона, который обеспечит ясную или малооблачную погоду.

Тепло не спешит только в Сибирский федеральный округ. Например, в Красноярске сегодня температура опускалась до -10 — -12 градусов днем. Самая «суровая» ситуация — в Норильске, здесь до -32 градусов мороза, согласно данным «Яндекс Погоды».

«В ночные часы температура еще будет опускаться до -2… -4 градусов»

Помимо потепления, в Татарстан пришла погода с переменной облачностью, без осадков. Об этом «Реальному времени» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.



— Сегодня в Татарстане ожидается +4 — +6 градусов, но в последующие дни потеплеет до +8 — +10 градусов. В конце недели и в начале следующей прогнозируется ясная и солнечная погода. Небо — ясное даже ночью, — поделился прогнозом погоды Шувалов.

Однако он предупредил также и о гололедице на республиканских дорогах и тротуарах утром.

— Дело в том, что в ночные часы температура еще будет опускаться до -2 — -4 градусов. В этом ничего страшного нет, но поскольку днем в республике прогнозируется до +6 — +8 градусов, а на земле пока лежит снег, то «дневные» лужи ночью будут застывать. Как следствие, утром на дорогах, тротуарах в том числе, возможна гололедица, — рассказал синоптик.

«Человек может переоценить возможности своей одежды»

Из-за быстрой смены минусовой температуры на плюсовую у людей не возникнет скачков давления или «нытья» колен, потому что потепление будет наступать постепенно. Об этом сообщил «Реальному времени» член РНМОТ, кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики, клинический фармаколог ФГБУ НЦАГП им. В.И. Кулакова МЗ РФ Андрей Кондрахин, подчеркнув, что такие проблемы в организме наблюдаются только в том случае, если возникает аномальное повышение температуры.



— Другой вопрос, как мы одеваемся. Если мы одеваемся неадекватно, есть вероятность, что мы с вами простынем. Дело в том, что, когда температура окружающего воздуха достигает, например, 10 градусов, на самом солнце может показаться, что потеплело до +15 — +20 градусов, поэтому человек может переоценить возможности своей одежды. Однако стоит понимать, что ветер еще холодный, а иммунитет у нас снижен после зимы. Помимо всего этого, повышенная влажность становится большим благом для вирусов. Как следствие, мы рискуем немножко подорвать иммунную систему и заболеть, — объяснил изданию доктор.

Он подчеркнул, что не стоит спешить менять как верхнюю одежду, так и обувь.

— Земля еще промерзшая, оттуда холодом веет, и поэтому нижняя часть туловища у нас холодная. Если пренебречь одеждой, налегке выйти, например, то у человека быстро охладятся ноги и он сильно простудится, — обратил внимание Кондрахин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Врач-терапевт добавил, что прием витаминов «для страховки» в данном случае не спасет от простуды.

— Это такой, знаете, легкий маркетинговый ход, чтобы все всё купили, — резюмировал доктор.

«Будьте внимательны к выбору скорости движения и дистанции»



Если автомобиль еще «обут» в зимние колеса, то стоит понимать, что шип на резине, упираясь в асфальт, сокращает площадь пятна контакта, и, соответственно, фрикционные свойства (способность материала обладать высоким и стабильным коэффициентом трения при скольжении одного тела по поверхности другого, — прим. ред.) колеса используются «не на всю катушку». Как следствие, тормозной путь увеличивается, сообщил «Реальному времени» эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.



— Второй момент: в зимнем колесе гораздо больше каучука, и оно при наступлении теплой погоды ведет себя очень мягонько, как игрушка «лизун» из детства, который в стену кидали, а он прилипал. Именно поэтому при вхождении в дуги поворотов на достаточно высоких скоростях автомобиль может «сползать» с траектории поворота. Во избежание таких неприятностей будьте внимательны к выбору скорости движения и дистанции при маневрировании, при движении в потоке, — сказал изданию автоэксперт.

Также он напомнил об аквапланировании.

— Аквапланирование, конечно, всегда можно словить, если колесо оказалось в колейной яме, и это никак не связано с теплом. Это может быть всегда. Однако стоит помнить, что когда колесо наезжает на воду, то под воздействием водяного клина оно всплывает, утрачивается контакт с поверхностью дороги, а автомобиль начинает грести в этой колейной яме, — рассказал Попов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Автоэксперт отметил, что в большинстве случаев колея образовывается в результате движения грузовиков, а не легковушек на шипованных колесах по асфальту. В связи с этим колея, как правило, широкая, и водитель может в полосе сместиться так, чтобы колейная яма проходила под корпусом машины.

— Если вы все-таки влетели в водяной клин, то ни в коем случае не надо ни газовать, ни давить на тормоз. Нужно просто убрать ногу с педали газа, чтобы уронить автомобиль на дно колейной ямы, а дальше еще раз ставим ногу на газ и медленно выезжаем по дну колейной ямы, — резюмировал собеседник агентства.