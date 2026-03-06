Доллар приблизился к 80 рублям
Центробанк опубликовал курс валют на выходные
Центробанк опубликовал официальный курс валют на выходные, с 7 марта. Рубль ослабил свои позиции относительно основных денежных единиц.
Доллар подорожал на 0,96 рубля, евро — на 1,05 рубля, а юань — на 0,09.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 79,15 рубля;
- евро — 91,84 рубля;
- юань — 11,44 рубля.
