Новости экономики

03:52 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Доллар приблизился к 80 рублям

18:21, 06.03.2026

Центробанк опубликовал курс валют на выходные

Доллар приблизился к 80 рублям
Фото: Allison Saeng на Unsplash.com

Центробанк опубликовал официальный курс валют на выходные, с 7 марта. Рубль ослабил свои позиции относительно основных денежных единиц.

Доллар подорожал на 0,96 рубля, евро — на 1,05 рубля, а юань — на 0,09.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 79,15 рубля;
  • евро — 91,84 рубля;
  • юань — 11,44 рубля.
Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть642.9
  • Нижнекамскнефтехим79.7
  • Казаньоргсинтез68.6
  • КАМАЗ82
  • Нижнекамскшина38.85
  • Таттелеком0.612