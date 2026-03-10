Объем торговли в нацвалютах внутри БРИКС превысил 67%

Эксперты рассказали об итогах развития цифровых валют центральных банков стран объединения

Объем торговли внутри БРИКС с использованием национальных валют превысил 67%, сообщил Павел Новиков, управляющий директор Центра экспертизы и коммерциализации Фонда «Сколково», на презентации и обсуждении итогов исследования «Цифровые валюты центральных банков в странах БРИКС+».

На долю стран альянса приходится 47% мирового населения и 40% глобального ВВП, а взаимный товарооборот превышает $1 трлн. Из этой суммы 67% расчетов осуществляется в нацвалютах.

В рамках исследования внимание уделено и развитию цифровых валют центральных банков (CBDC). Инициативы по их внедрению реализуют 134 страны, охватывающие 98% мирового ВВП. Крупнейшие экономики БРИКС демонстрируют устойчивый прогресс:

В Китае объем транзакций в пилотной зоне цифрового юаня (e‑CNY) в 2025 году удвоился, превысив 2,4 трлн в долларовом эквиваленте. В Шанхае открылся Международный операционный центр e‑CNY для интеграции трансграничных расчетов. По состоянию на январь 2026 года через платформу mBridge проведено более 4 000 транзакций на сумму свыше 55 млрд.

В Индии общее количество пользователей цифровой рупии (e) превысило 7 млн человек. Осенью 2025 года Резервный банк страны объявил о запуске автономной цифровой рупии, позволяющей осуществлять платежи в офлайн‑режиме. Количество цифровых рупий в обращении выросло в пять раз и превысило 122 млн в долларовом эквиваленте. Проводятся пилоты розничной и оптовой рупии, тестируются проекты по выплатам в CBDC.

Пилотные проекты по внедрению CBDC также реализуют ОАЭ, ЮАР, Бразилия и Иран.

В России в пилотном проекте цифрового рубля участвуют более 20 банков, проведено около 90 тыс. операций. Осенью 2025 года началась поэтапная интеграция выплат в цифровых рублях из бюджета (пенсии, пособия). Массовое внедрение валюты намечено на сентябрь 2026 года. По прогнозу Национального рейтингового агентства, внедрение цифрового рубля может ежегодно приносить экономике РФ до 260 млрд рублей.

Совокупная капитализация стейблкоинов в начале 2026 года превысила 300 млрд. При сохранении текущей динамики этот показатель достигнет $1 трлн к 2030 году.

Исполнительный директор ВЭБ.РФ Дмитрий Аксаков подчеркнул особую актуальность создания надежных платежных систем для стран БРИКС+. По его словам, оборот торговли между государствами БРИКС в течение 2020–2024 годов рос в среднем на 16,1% в год. Одновременно высокими темпами увеличивается объем экспорта и трансфер технологий.

Ранее стало известно, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты ведут работу в рамках инициативы по созданию Зерновой биржи БРИКС. В январе об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Рената Валеева