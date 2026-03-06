ЦБ объяснил подход к балансу роста экономики и инфляции

В регуляторе заявили, что устойчивый экономический рост возможен только при ценовой стабильности, ориентиром которой остается инфляция около 4%

В Банке России заявили, что устойчивое развитие экономики требует баланса между экономическим ростом, бюджетной политикой и ценовой стабильностью. В регуляторе отметили, что отказ от одного из этих факторов может нарушить работу всей системы.

По оценке ЦБ, устойчивый экономический рост невозможен без сбалансированного бюджета и низкой инфляции. О достижении необходимого баланса, как считают в регуляторе, будет свидетельствовать инфляция на уровне около 4%.

В Банке России также указали на необходимость устранения узких мест в производстве товаров и услуг. Среди возможных мер названы инвестиции в технологии, повышение производительности труда, оптимизация управленческих расходов и развитие наукоемких и технологичных производств.

Кроме того, регулятор прокомментировал предложение о введении разных кредитных ставок для бизнеса и потребителей. В ЦБ считают, что такой механизм не позволит снизить инфляцию.

По мнению представителей регулятора, ключевое значение имеет не категория заемщика, а общий объем кредитования, который увеличивает количество денег в экономике. Даже если дешевые кредиты будут предоставляться только компаниям, средства в итоге поступят в экономику через зарплаты сотрудникам и выплаты поставщикам.

В ЦБ подчеркнули, что доступные кредиты для всех участников экономики возможны только при устойчиво низкой инфляции. При этом адресная поддержка отдельных отраслей применяется правительством точечно, чтобы не провоцировать общий рост цен.

Ариана Ранцева