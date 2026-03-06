Объем госзакупок в Татарстане превысил 301 млрд рублей по итогам 2025-го

Наибольший объем таких закупок пришелся на поставки компьютерной техники, бумаги для офисной техники и транспортных средств

Фото: Артем Дергунов

Госкомитет Татарстана по госзакупкам подвел итоги закупочной деятельности за 2025 год. Общий объем превысил 301 млрд рублей. По результатам заключенных контрактов удалось сэкономить порядка 6 млрд рублей бюджетных средств. Об этом сообщил председатель комитета Марат Зиатдинов.

Всего в 2025 году республика заключила около 77 тыс. контрактов. При этом субъекты малого предпринимательства обеспечили более половины всех сделок: ими заключено свыше 44 тыс. контрактов — это около 57% от общего количества. Общая сумма контрактов с малым бизнесом превысила 59 млрд рублей.

Госкомитет РТ также выполнил функцию централизованного обеспечения государственных нужд. В 2025 году проведено 814 централизованных закупок на сумму свыше 8 млрд рублей. Из них 574 закупки (около 70%) осуществлены у субъектов малого предпринимательства. Наибольший объем таких закупок пришелся на поставки компьютерной техники, бумаги для офисной техники и транспортных средств.

По итогам 2025 года поставки транспортных средств и совместимых картриджей/тонеров составили более 80% общего объема закупок Госкомитета, причем все контракты заключены с республиканскими поставщиками-исполнителями.

Напомним, дело о картельном сговоре поставщиков лифтов для замены в жилых домах Татарстана дошло до Москвы. По версии УФАС, производители подъемников поделили рынок и заработали сотни миллионов рублей — на эту сумму можно было бы купить более 150 новых лифтов. Центральная фигура схемы — компания «Татлифт». В 2025 году она запустила производство в ТОСЭР «Зеленодольск», а также анонсировала строительство завода в Узбекистане и создание лифтостроительного кластера на Аравийском полуострове. Подробнее — в материале.

Рената Валеева