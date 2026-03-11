Татарстан попал в топ‑10 по числу частных инвесторов — их количество достигло 1,2 млн человек

За месяц показатель вырос на 8,2 тыс. участников

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Количество частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже в Татарстане по итогам февраля достигло 1,2 млн человек. За месяц показатель вырос на 8,2 тыс. участников. При этом 88,5 тыс. частных инвесторов из Татарстана в феврале совершили сделки на фондовом рынке биржи, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Московской биржи.

Татарстан занял восьмое место в топ‑10 регионов России по количеству физлиц с брокерскими счетами. Впереди — Москва, Московская область, Санкт‑Петербург, Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области, а также Башкортостан.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В масштабах страны общее число физических лиц с брокерскими счетами на Московской бирже по итогам февраля превысило 40,6 млн человек, а общее количество открытых счетов достигло 77,5 млн.

Напомним, индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,27% и находился на уровне 2 861,68 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07.00 мск.



Рената Валеева