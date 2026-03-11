К концу марта вернут всех: из ОАЭ вывезли большинство казанских туристов

Арабский авиаперевозчик предоставляет непроданные места на регулярных рейсах, отказавшись от создания специальных чартеров в Казань

Около двух тысяч организованных туристов из Татарстана находились на курортах ОАЭ в начале военного конфликта на Ближнем Востоке, и подавляющее большинство из них было вывезено в последние 10 дней. Таковы предварительные официальные данные Госкомитета республики по туризму о ходе вывоза туристов в Казань. Возвращать отдыхающих в Татарстан доверили государственной авиакомпании FlyDubai, поскольку в их туры были «вшиты» перелеты из Казани исключительно с арабскими перевозчиками Etihad Airways, AirArabia и FlyDubai. Именно это обстоятельство вызвало волнение среди казанских туристов. «Не вернуть обратно их не могли: по международному праву иностранный перевозчик обязан доставить пассажиров согласно купленным билетам»,— пояснил «Реальному времени» глава Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов. Правда, перевозчик предоставляет им лишь непроданные места на регулярных рейсах в Казань, поэтому операция продлится до конца марта, прогнозирует он. Подробнее — в материале издания.

«Там, где есть свободные места, подсаживают»

Вывозная компания по возвращению татарстанских туристов из ОАЭ в Казань может продлиться дольше, чем в другие города России, но успеет завершиться к 31 марта. Такой обнадеживающий прогноз высказал глава Ассоциации туристических агентств РТ Рамиль Мифтахов, комментируя слабую динамику совершения перелетов из аэропорта Дубая в Казань.

Согласно онлайн-табло международного аэропорта Казань, рейсы из Дубая в Казань выполняет лишь один авиаперевозчик — арабская государственная авиакомпания FlyDubai. Российские авиакомпании — «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии» — на этом маршруте в расписании не значатся. При этом интенсивность полетов арабского перевозчика остается умеренной. К примеру, 9, 10, 11 марта авиакомпания FlyDubai выполнила по одному рейсу в Казань на самолете Boeing 737-800. Его вместимость рассчитана на 187 мест, но фактически туристов среди них не так много.

Напомним, «Реальное время» писало, что в начале военного конфликта, когда официальные авиаперевозчики только начинали выполнять первые рейсы в Россию, панику в аэропортах пытаются «монетизировать» сомнительные дельцы, предлагая места на спецрейсах за €20 тысяч.

— В первые четыре дня (с начала операции США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля, — прим. ред.) вылеты из аэропорта Дубая были просто невозможны, — рассказал Рамиль Мифтахов «Реальному времени». — Тем, кто должен был вылетать в эти дни, пришлось задержаться. Активно вывозить туристов российские и иностранные авиакомпании начали с 2 по 5 марта. Но формировать специальные чартерные программы авиакомпании не стали. Их самолеты продолжили выполнять регулярные рейсы по расписанию. Просто там, где были свободные места, подсаживали этих людей.

«С кем турист вылетал — с тем должен вернуться обратно»

По этой схеме работает арабская авиакомпания FlyDubai, которой приходится вывозить казанских туристов. Почему только ей пришлось летать в Казань?



— Обратный трансфер зависит от того, с кем турист вылетал, и с ним должен вернуться обратно. Из Казани в ОАЭ летают Etihad Airways, AirArabia и FlyDubai, — пояснила «Реальному времени» заместитель руководителя Госкомитета Татарстана по туризму Анастасия Софьина.

По ее словам, власти мониторят процесс вывоза татарстанских туристов, вылетавших из Казани. «Списки пассажиров формируют авиакомпании на основе списков, поданных туроператорами, а полеты выполняются с учетом действующих ограничений воздушного пространства», — отметила она.

По предварительным данным Госкомитета РТ по туризму, на курортах Ближнего Востока находилось около 2 тысяч туристов, которые улетели в рамках приобретенных туров (т.е. организованных туристов). В настоящее время вывезено подавляющее большинство туристов. «Мы находимся в постоянном контакте с крупными туроператорами. Они ведут реестр всех улетевших и прилетевших обратно», — рассказала она.

При этом Анастасия Софьина признала, что эти сведения могут быть не полными. «Туристы из Татарстана могли вылетать из другого региона, например из Москвы», — сказала она.

Почему вывозные авиарейсы из Дубая в Казань осуществляет лишь одна авиакомпания? Хватает ли ее возможностей?

— Наверное, есть сложности с логистикой и подтверждением рейсов и безопасности, — предположил глава офиса АNEX Tour в Казани Заур Гаджиев. — Эти вопросы не к нам — к перевозчикам. Мы работаем с теми, кто есть на рынке.

Он подтвердил, что компания регулярно предоставляет данные о ходе вывоза туристов в Госкомитет по туризму. В настоящее время туроператор успел вывезти почти всех своих туристов, вылетевших из Казани. «Остаются в ожидании около 10 человек. Сейчас ждем данные о них», — рассказал он.

Гендиректор туристического агентства «СТЕН» Леонид Пресс сообщил, что у них остается в режиме ожидания только 2 человека. По их словам, они не испытывают финансовых трудностей с проживанием после окончания срока тура, так как расходы на них содержание якобы оплатили местные отели в расчете на то, что местные власти компенсируют расходы.

«Март — высокий сезон в ОАЭ, туристов больше, обычного»

Вообще, сам бизнес оценивает количество застрявших туристов из Татарстана в 5 тысяч человек. С этой цифрой согласился глава офиса АNEX Tour в Казани Заур Гаджиев, а также остальные игроки.

— Бронирование туров по Ближнему Востоку было глубоким — март, апрель, май традиционно высокий сезон. На это время приходятся школьные каникулы. Март по числу бронирований сопоставим с летом, когда загрузка очень высокая, — аргументировал Леонид Пресс.

Глава AVT Азамат Сабиров заметил, что в день из Казани вылетало по нескольку рейсов. Поэтому есть большие сомнения, что можно вывезти такое количество туристов одним рейсом в день, пусть даже на самолете Boeing 737-800. С другой стороны, туристические операторы уверены, что туристы не испытывают трудностей и даже получили в подарок неделю бесплатного отдыха.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Тем временем сами казанские туристы задаются вопросом — а будет ли иностранный перевозчик возвращать в Россию в условиях форс-мажора?

— Сомнений быть не должно. По сути, юридический статус международных перевозок и билета заключается в следующем: билет является договором между пассажиром и авиакомпанией. В нем четко прописано обязательство авиакомпании доставить пассажира в пункт назначения, указанный в билете. В таких случаях, независимо от применимого национального законодательства, нормы международного права могут иметь преимущественную силу в России. Правила перевозки устанавливают, что после покупки и оплаты билета авиакомпания обязана осуществить доставку пассажира в пункт назначения, — пояснил Рамиль Мифтахов.

Он допускает, что коммуникации между авиакомпанией и пассажирами могли быть затруднены, так как иностранные авиакомпании впервые попадают в подобную ситуацию.

— Были пассажиры, которые должны были вернуться 1, 2, 3 марта. Их распределили. На некоторые рейсы добавили дополнительные места. Начиная с пятницы, вывозили обратно согласно их расписанию. Таким образом, люди, отдыхавшие, например, до 5, 6, 7 марта, возвращались в рамках своего туристического пакета. Тех, кто остался, распределяют на ближайшие даты и вывозят на свободные места. Там были свободные места, и их, соответственно, вывозят обратно. А пока они там сидят, отдыхают, загорают за счет Эмиратов, и все хорошо, — рассказал он.

Самостоятельные туристы были брошены на произвол

Больше всего пострадали туристы, которые самостоятельно забронировали гостиницу и купили авиабилеты. «Они фактически были брошены на произвол, никому не нужны, — рассказывает Рамиль Мифтахов. — Им пришлось продлевать проживание за свой счет, искать контакты с авиакомпанией, которая особо-то и не хотела держать связь. Дозвониться было невозможно. Надо было ехать в аэропорт и самим пытаться понять, когда улететь, пытаться переделать билеты».

Самые большие расходы пришлось нести тем, кто самостоятельно отправился отдыхать на Мальдивы, Сейшелы, Маврикий. Сейчас таких путешественников много. Они сами покупают билеты, бронируют отели. «Во-первых, Мальдивы не подпадают ни под какие программы вывоза, а самолеты туда летают через Дубай. Там столько людей, что мест на хватает. Питание дорогое, отели заняты. Можно вылететь через Китай, Стамбул. Им придется потратить до 800 тысяч на одного человека», — рассказал Леонид Пресс.

Какой урок извлечь? «Летать с пакетными турами — это безопасно. Остальное — опасно. О вас не знают, потому что одиночные туристы не регистрируются. Мы не знаем, сколько их, а всех организованных туристов мы можем посчитать», — убеждал Рамиль Мифтахов.

Тем временем массовый вывоз туристов из ОАЭ подходит к концу. 9 марта в РФ вернулось 6 тысяч россиян, сообщила Ассоциация туроператоров России. Основной поток пришелся на 12 рейсов Flydubai, а также на российских перевозчиков Аэрофлот, S7 Airlines, Utair, «Уральские авиалинии». «Победа» завершила свои вывозные программы. Всего с 2 по 8 марта из ОАЭ и Омана вернулось более 40 тысяч человек. При этом среднее время полета из ОАЭ в РФ увеличилось с 5 до 8,5 часа.

Росавиация продлила рекомендацию российским авиакомпаниям приостановить продажу билетов в страны Ближнего Востока до 14 марта. Ограничения касаются Бахрейна, Израиля, Ирана, Ирака, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Это связано с частичным или полным закрытием воздушного пространства этих государств из-за военного конфликта между США, Израилем и Ираном. Продажи авиабилетов в Дубай пока не возобновятся.

