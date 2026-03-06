«На наши достижения по закупкам Рустам Нургалиевич говорит: «Почему так мало?»

В Татарстане отчитались о закупках за 2025 год и объяснили, как реформа контрактной системы отразится на бизнесе

Фото: Динар Фатыхов

«Задача — проводить агрессивный маркетинг на сопредельных территориях»

«За 2025 год малый бизнес получил выручку в 279 млрд рублей [от госзакупок], в том числе почти 42 млрд от сделок за пределами Татарстана. На этот год план, конечно, будет увеличен: [раису республики] Рустаму Нургалиевичу мало. На наши достижения по закупкам он говорит: «Почему так мало?» — такими итогами резидентов Республиканского маркетингового центра поделился гендиректор АО «Агентство по госзаказу РТ» Яков Геллер. Для понимания — это примерные доходы бюджета на 2026 год Иркутской области, где проживает 2,3 млн человек.

Всего общий объем госзакупочной деятельности в Татарстане превысил 301 млрд рублей, объявил председатель Госкомитета РТ по госзакупкам Марат Зиатдинов на пресс-конференции «Госзакупки-2026: изменения и новые правила. Поддержка малого и среднего бизнеса». Удалось сэкономить порядка 6 млрд рублей бюджетных средств. Всего в 2025 году республика заключила около 77 тыс. контрактов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом субъекты малого предпринимательства обеспечили более половины всех сделок: ими заключено свыше 44 тыс. контрактов — это около 57% от общего количества. Общая сумма контрактов с малым бизнесом превысила 59 млрд рублей.

Главная задача, которую ставят перед поставщиками, — выходить за пределы республики.

— Задача — проводить агрессивный маркетинг на сопредельных территориях! Продукция Республики Татарстан должна получить распространение [везде]. Мы в прошлом году только в Московскую область 14 млрд рублей продукции продали, в Чувашию на 1,5 млрд, и дальше надо. У нас хорошая продукция: наша мебель идет в Дагестан, не говоря уже про курей в Ульяновск… — продолжал Геллер.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За неверные сведения в заявках теперь предусмотрено обязательное отстранение на любом этапе

Ключевые изменения в контрактной системе с 2026 года, как сообщил Зиатдинов, направлены на усиление ответственности поставщиков при одновременном расширении их прав. В частности, за предоставление недостоверных сведений в заявках теперь предусмотрено обязательное отстранение участника на любом этапе закупки.

Вместе с тем поставщики получили право на неограниченное число протоколов разногласий и возможность размещать в ЕИС обоснованный отказ от заключения контракта. Важным вектором остается поддержка отечественного производства: расширен перечень медицинских товаров, подпадающих под ограничения импорта, а до конца 2026 года разрешено изменять объем закупок лекарств и медизделий в пределах 30%.

Кроме того, до 1 января 2027 года продлена возможность корректировки существенных условий контрактов при возникновении обстоятельств непреодолимой силы.



Рената Валеева