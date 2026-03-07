Реальные зарплаты в Татарстане выросли почти на 10% в 2025 году

Самые высокие зарплаты зафиксированы в сфере информации и связи

Фото: Динар Фатыхов

Реальные зарплаты в Татарстане по итогам 2025 года выросли на 9,7% в сравнении с 2024-м. Данный показатель был рассчитан с учетом индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги, сообщает Татарстанстат.

В свою очередь, среднемесячная зарплата в республике в 2025 году выросла на 20%, или до 90,5 тыс. рублей.

Самые высокие зарплаты зафиксированы в сфере информации и связи (136 тыс. рублей в среднем), финансов и страхования (131 тыс.), а также добычи полезных ископаемых (130 тыс.).

При этом самые скромные уровни доходов — у жителей республики, чья деятельность связана с операциями с недвижимостью (55 тыс.).

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в СМИ в Татарстане ниже общереспубликанской.

Никита Егоров