Реальные зарплаты в Татарстане выросли почти на 10% в 2025 году
Самые высокие зарплаты зафиксированы в сфере информации и связи
Реальные зарплаты в Татарстане по итогам 2025 года выросли на 9,7% в сравнении с 2024-м. Данный показатель был рассчитан с учетом индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги, сообщает Татарстанстат.
В свою очередь, среднемесячная зарплата в республике в 2025 году выросла на 20%, или до 90,5 тыс. рублей.
Самые высокие зарплаты зафиксированы в сфере информации и связи (136 тыс. рублей в среднем), финансов и страхования (131 тыс.), а также добычи полезных ископаемых (130 тыс.).
При этом самые скромные уровни доходов — у жителей республики, чья деятельность связана с операциями с недвижимостью (55 тыс.).
Ранее сообщалось, что средняя зарплата в СМИ в Татарстане ниже общереспубликанской.
