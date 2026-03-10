Розничные инвесторы вложили в российский рынок рекордные 2,5 трлн рублей за год

За последний год розничные инвесторы внесли на свои брокерские счета 2,5 трлн рублей — это почти в 1,5 раза больше, чем в 2024 году, и рекордный показатель за последние четыре года, сообщает ЦБ. Основной вклад в такой приток средств внесли квалифицированные инвесторы: их численность приблизилась к 1 млн человек.

Также количество инвесторов с активами свыше 10 тыс. рублей увеличилось за год с 4,9 млн до 5,5 млн человек. Особенно заметный рост наблюдается в сегменте наиболее состоятельных инвесторов — тех, чей портфель превышает 1 млн рублей.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Общий объем активов розничных инвесторов достиг 12,3 трлн рублей, что на 16% больше показателя предыдущего года.

— Это произошло благодаря рекордному притоку новых денег на брокерские счета и росту стоимости облигаций, — заявили в регуляторе.

Из‑за снижения процентных ставок в экономике инвесторы стали чаще выбирать надежные инструменты: корпоративные облигации с фиксированным купоном и долгосрочные ОФЗ. В итоге доля долговых бумаг в инвестиционных портфелях выросла с 32% до 38%. При этом доля акций, наоборот, снизилась — с 30% до 25%.

Ранее Центробанк предложил создать реестр финансовых инфлюенсеров, которые влияют на инвестирование и управление деньгами широких слоев населения. Однако финансовые инфлюенсеры не всегда обладают достаточным уровнем экспертности и часто выдают информацию из рекламы за личное мнение.



Наталья Жирнова