На KazanForum 2026 будет обсуждаться развитие исламского финансирования

Фото: Динар Фатыхов

В рамках предстоящего XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2026» одной из ключевых тем станет развитие партнерского финансирования. Об этом сообщает пресс-служба форума.

Напомним, что в 2025 году объем сделок по привлечению средств в рамках исламского финансирования в Татарстане вырос в 6 раз по сравнению с 2024 годом, достигнув 34,9 млрд рублей. Основной прирост обеспечен привлечением средств на расчетные счета от юридических и физических лиц. По прогнозу Минэкономики РТ, эта тенденция будет только усиливаться.

По данным пресс-службы форума, в республике зарегистрировано более 14 тысяч продуктов, соответствующих стандартам исламского и партнерского финансирования. Сбербанк также отмечает положительную динамику: количество сделок выросло более чем вдвое, а объем финансирования на текущих счетах достиг 458 миллионов рублей.

— Это не мода — это шанс укрепить экономические связи с исламским миром и дать нашим предпринимателям доступ к современным финансовым инструментам, — заявил раис Татарстана Рустам Минниханов.



Наталья Жирнова