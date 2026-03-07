Аналитики спрогнозировали размер ключевой ставки ЦБ России в марте

«Ключ» могут понизить на 0,5 п. п.

Фото: Арсений Губаев

На заседании 20 марта Центробанк России понизит ключевую ставку с 15,5% до 15%. Такой прогноз дали аналитики, опрошенные РБК.

Как объяснили эксперты, инфляционные ожидания россиян снизились, но рынок еще находится в периоде повышенной неопределенности из-за ситуации на Ближнем Востоке и планируемых корректировок параметров бюджетного правила. Они отмечают, что замедления темпов снижения ставки остаются высокими в условиях потенциального роста объемов заимствований со стороны Минфина.

Кроме того, Центробанк будет действовать осторожно в вопросе «ключа» из-за пересмотра параметра базовой цены на нефть в бюджетном правиле и возможного ослабления рубля.

Ранее сообщалось, что Банк России сохранил ограничения на выдачу наличной валюты.

Никита Егоров