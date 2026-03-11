Чистая прибыль Сбера по РСБУ в январе — феврале выросла на 21% — до 324,6 млрд рублей

За месяц банк заработал 162,8 млрд рублей чистой прибыли, что на 21,1% выше результата февраля прошлого года

Фото: Максим Платонов

Согласно отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), за первые два месяца года чистая прибыль Сбербанка увеличилась на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 324,6 млрд рублей. Для сравнения, в январе — феврале 2025 года этот показатель находился на уровне 267,3 млрд рублей.

Положительная динамика сохранилась и в феврале текущего года. За месяц банк заработал 162,8 млрд рублей чистой прибыли, что на 21,1% выше результата февраля прошлого года (134,4 млрд рублей).

Наряду с ростом прибыли Сбербанк зафиксировал улучшение показателей эффективности. Рентабельность капитала (ROE) за отчетный двухмесячный период выросла до 24,1% против 23,2% годом ранее. В самом феврале эффективность использования капитала достигла 25,2%, превысив показатель февраля 2025 года, который составлял 24,3%.

Напомним, средняя ставка по трехмесячным вкладам в топ-20 банках России сократилась на 0,45 процентного пункта и по состоянию на 10 марта 2026 года составила 13,99%.



Рената Валеева