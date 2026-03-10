Мосбиржа временно отменяет вечерние торги на срочном рынке

Это связано с переходом на новую модель торгов — единую торговую сессию (ЕТС)

Фото: Максим Платонов

Мосбиржа сообщила об изменениях в режиме торгов на срочном рынке. 20 марта площадка не будет проводить вечерние торги в связи с переходом на новую модель торгов — единую торговую сессию (ЕТС).

Как сообщает «Интерфакс», отмена вечерних торгов необходима для проведения технических и организационных мероприятий. Эти процедуры обеспечат корректный переход к обновленной системе торгов и клиринга.

Ранее биржа анонсировала изменения, которые вступят в силу с 23 марта 2026 года. Согласно новым правилам, срочный рынок перейдет на единую торговую сессию с измененным графиком клиринга. В обновленной системе вечерний клиринг будет разделен на два этапа: переоценка позиций будет проводиться с 23:50 до 00:30 по московскому времени, а исполнение требований и обновление фактических остатков — в 20:00 следующего дня.

Наталья Жирнова