Николаев Артур Сергеевич
Общая информация
Родился 21 октября 1967 года в Казани.
Образование
1991 г. — окончил Казанский государственный университет по специальности «радиофизик».
1999 г. — окончил Казанский государственный университет по специальности «менеджер».
Трудовая деятельность
1991-1995 гг. — старший лаборант кафедры физиологии растений Казанского государственного университета.
1995-1997 гг. — начальник отдела разработок, фирма «Внедренческий центр изобретений».
1998 г. — главный менеджер по оценке, научно-производственный центр «ТРИНТАВР».
1998-2000 гг. — эксперт по оценке имущества, научно-производственный центр «ТРИНТАВР».
2000-2006 гг. — начальник организационного отдела, торгово-промышленная палата РТ.
С ноября 2006 г. — заместитель председателя правления, торгово-промышленная палата РТ.
С ноября 2012 г. — руководитель Европейского информационного Консультационного центра РТ.
Награды и звания
Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), имеет благодарности президента РТ (2012, 2018 гг.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Пушкина, 18
- Телефон: (843) 236-99-00
- Email: org@tpprt.ru
Дата последнего обновления: 12.11.2020