В ЦБ предупредили о рисках из-за резкого снижения ключевой ставки до 3%
Данный шаг спровоцирует гиперинфляцию и сокращение ВВП
Если ключевая ставка резко снизится, до 3%, то это спровоцирует гиперинфляцию и сокращение внутреннего валового продукта (ВВП) на длинном промежутке времени. Такие данные следуют из расчетов сотрудников департамента исследований и прогнозирования и департамента денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ России.
— Необоснованно мягкая ДКП представляет собой так называемую ошибку политики. Такая ошибка может стать как результатом неверных подходов к реализации ДКП, так и следствием политического давления на Центральный банк, — говорится в исследовании сотрудников регулятора.
Отмечается, что сегодня инфляция находится на уровне 6%, а ставка ЦБ — 15,5%.
