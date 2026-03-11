В ЦБ предупредили о рисках из-за резкого снижения ключевой ставки до 3%

Данный шаг спровоцирует гиперинфляцию и сокращение ВВП

Если ключевая ставка резко снизится, до 3%, то это спровоцирует гиперинфляцию и сокращение внутреннего валового продукта (ВВП) на длинном промежутке времени. Такие данные следуют из расчетов сотрудников департамента исследований и прогнозирования и департамента денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ России.

— Необоснованно мягкая ДКП представляет собой так называемую ошибку политики. Такая ошибка может стать как результатом неверных подходов к реализации ДКП, так и следствием политического давления на Центральный банк, — говорится в исследовании сотрудников регулятора.

Отмечается, что сегодня инфляция находится на уровне 6%, а ставка ЦБ — 15,5%.

