Арестованы активы на 20 млрд: в Татарстане заочно будут судить украинского олигарха Коломойского*

Всего «заочниками» Фемиды станут четверо — им вменяют увод нефти на 11 млрд рублей в составе ОПС

Сегодня прокуратура Татарстана утвердила обвинение по делу о хищениях 19—20-летней давности. Речь о присвоении 859 тысяч тонн продукции «Татнефти» на общую сумму 10,8 млрд рублей. В преступлении заочно обвиняют четверых — двух украинских олигархов Игоря Коломойского* и Геннадия Боголюбова, а также главу правления ЗАО «Укртатнафта» Павла Овчаренко и бизнесмена Александра Ярославского. Все числятся в международном розыске, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе надзорного ведомства.

Дело в 130 томах расследовалось сотрудниками ГСУ МВД Татарстана более пяти лет. Как отмечают источники «Реального времени», в ходе следствия силовики наложили арест на активы аффилированной с фигурантами компании «Петрус» — всего на 20,7 млрд рублей, из которых практически половину составляют акции данного АО. «Петрус» является одним из ведущих производителей на рынке ПЭТ-упаковки в России.

По версии следствия, в период с 4 декабря 2006-го по 19 октября 2007-го обвиняемые, находясь вне пределов Российской Федерации, создали преступное сообщество. А далее совместно с лицами, чье уголовное дело выделено в отдельное производство, присвоили нефть, поставленную через компанию-посредника. Статус потерпевшего в деле получила «Татнефть».

Ранее сообщалось, что свыше 800 тысяч тонн нефти были отправлены трубопроводным транспортом через ряд посредников в резервуары нефтедобывающего завода «Укртатнафта» в Полтавской области Украины.

Можно предположить, что цель заочного процесса — погашение ущерба. Ранее сообщалось, что Коломойский* задержан и арестован по ряду тяжких преступлений у себя на родине. Вероятность его выдачи российским властям в ближайшие годы близка к нулю.

Прокуратура Татарстана и следователи МВД направили дело на 11 млрд рублей в Альметьевский горсуд.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Об уголовном преследовании украинских олигархов за преступление в Татарстане стало известно в 2021-м. На тот момент ущерб предварительно оценивали в 4 млрд рублей. В ноябре 2022-го по ходатайству следователя Вахитовский суд Казани избрал Боголюбову и Коломойскому* заочный арест. А меньше чем через год последний был задержан и взят под стражу украинскими властями за преступления на родине. На тот момент ему вменяли мошенничество и легализацию имущества на 13 млн долларов с их выводом за границу через подконтрольные банковские структуры. В 2024-м Игорю Коломойскому* вменили еще и организацию заказного убийства директора юркомпании, который отказался выполнять требования по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров.

В 2023-м заочно обвиняемого в России внесли в список террористов и экстремистов. В 2025-м в казанский суд поступала жалоба адвоката украинского олигарха на действия следователей. Речь шла о якобы незаконном ограничении «заочника» в правах. До рассмотрения по существу этот материал не дошел. Адвокат отозвал свою жалобу, сославшись, что та утратила актуальность.

Примечательно, что в прошлом году бывший глава правления «Укртатнафты» Овчаренко объявлялся в международный розыск и властями Украины. Совместным предприятием Татарстана и Украины он рулил в 2007—2022 годах.

Ну а первым «заочником» Фемиды по экономическому делу в Татарстане стал беглый игорный король Рашид Таймасов.



Ирина Плотникова