ТНВ собирает «В кругу друзей» простых татарстанцев, чтобы о них узнала вся республика

Новый проект расскажет о людях труда из районов Татарстана: репортаж со съемок премьеры шоу

Фото: Артем Дергунов

На телеканале ТНВ прошли съемки принципиально нового формата шоу — оно называется «Дуслар җыелган җирдә» («В кругу друзей», 6+) и будет рассказывать о жителях Татарстана и о районах, в которых они живут. Задача создателей — рассказать о людях, которые собственным трудом добились больших успехов, но о которых не известно широкому зрителю. Таким образом парадигма национального телевидения меняет фокус внимания: теперь в нем не знаменитости, а ваши соседи, односельчане, коллеги. Премьера шоу будет посвящена Кукморскому району и его жителям. Ведущие передачи Лилия Кадырова и Ильдар Киямов побеседовали о своей новой работе с «Реальным временем». А еще наши корреспонденты подсмотрели за тем, как проходят съемки, и поговорили с героями нового шоу. Подробности — в репортаже.

«Представляем кардинально новую концепцию»

На телеканале ТНВ начались съемки первого сезона нового шоу — «Дуслар җыелган җирдә» (в переводе с татарского — «В кругу друзей»). Название символично, и не только потому, что так называется одна из пьес классика татарской драматургии Туфана Миннуллина. Второй важный смысл раскрывает в беседе с «Реальным временем» один из ведущих программы Ильдар Киямов:

— Для этой передачи мы по всем районам Татарстана действительно ищем своих друзей, единомышленников, и я думаю, мы их обязательно найдем. Потому что у нас общая цель и общая земля с богатой историей. Думаю, что наш трудолюбивый народ будет в этой передаче показан в полном формате. Она именно такую цель и преследует!

Формат передачи — совершенно новый для ТНВ. Задача ее создателей, как рассказывает идейная вдохновительница программы и ее соведущая, генеральный продюсер ТНВ Лилия Кадырова, — сфокусироваться на людях труда, на выдающихся представителях районов нашей республики. На тех, кто своими усилиями каждый день в буквальном смысле создает современный Татарстан. Герои программы — учителя и ремесленники, предприниматели и работники сельского хозяйства, творческие люди и общественники — все те, кто не стал медийными личностями, но всю жизнь занимается созиданием в лучшем смысле этого слова.

Программу ведут редактор утреннего шоу «Манзара» Ильдар Киямов и генеральный продюсер ТНВ Лилия Кадырова. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ильдар Киямов продолжает эту мысль:

— Концепция передачи мне очень близка по духу, потому что она повествует о людях труда, о тех, которые своими руками добывают свой насущный хлеб. Мы в нашем медиапространстве до сих пор, честно признаться, отдавали возможность эфира в основном людям шоу-бизнеса, известным личностям. А сейчас представляем кардинально новую концепцию: будем показывать наши районы, нашу республику, ее простых людей. У нас есть что показать! Ведь в каждом районе Татарстана живут очень трудолюбивые люди, и мы должны о них рассказать широкому кругу телезрителей. Думаю, что этого мы добьемся!

Первый съемочный день передачи был посвящен Кукморскому району — в студии ТНВ собрались около сотни его выдающихся жителей, которые и стали героями нового шоу. Как рассказывают создатели шоу, здесь не будет официоза — от этого как раз и хотелось отойти. Суть этой передачи — в том, чтобы от частных историй о конкретных людях перейти к масштабной истории, рассказывающей о родном Татарстане.

Вы слышали, как растет рожь?

Лилия Кадырова рассказала «Реальному времени» о том, что идея передачи, как и многие другие ее творческие находки, корнями уходит в ее собственное детство:

— Я уже рассказывала вашему изданию, что выросла в деревне. Папа приводил меня в поле и спрашивал: «Ты слышишь, как растет рожь?» Первое время я удивлялась. А потом поняла, что он имел в виду. Ты начинаешь прислушиваться: стрекот кузнечика, щебет птиц, шум травы под ветром… И теперь я сама предлагаю своим детям послушать, как растет рожь. Это лишь одна иллюстрация к тому, как важна для нас малая родина, каждое ее проявление. И, конечно, люди. Я всегда чтила и уважала людей, которые жили и работали вокруг. В нашей деревне есть прекрасная доярка, которая замечательно поет: ее можно хоть сегодня выпустить на большую сцену, и я уверена, что будет аплодировать весь зал. И таких людей с уникальными талантами, из которых состоит наш Татарстан, мы не знаем, не замечаем. Их знает только их окружение. Но сегодня эти люди будут звездами телеэкранов!

Подготовка проекта шла полтора года. За это время редакторы и авторы провели огромную работу: ездили в экспедиции по районам Татарстана, снимали богатый материал, искали героев и их истории, собирали эти истории в единое ожерелье сценария. Судьбы самые разные: от юной хоккеистки, которая играет сейчас за границей в серьезной команде, до волонтера, который уже 87 раз отвез гуманитарный груз в зону СВО. От предпринимателей, которые обычную сковородку превратили во всемирно известный бренд Kukmara, до фольклорных коллективов, сохраняющих наследие многонационального народа Татарстана.

Программа состоит из двух частей: в первой показывается фильм об экспедиции в конкретный район, вторая — теплая, искренняя беседа за круглым столом, за которым постоянно меняются герои и их истории. Все это перемежается музыкальными и танцевальными номерами в исполнении творческих коллективов, представляющих конкретный район.

Важно еще и то, что для районов Татарстана эта программа — неплохой шанс представить свою визитную карточку, показать своих жителей, своих предпринимателей и промышленность — и кто знает, может быть, таким образом удастся и инвесторов привлечь? Ведь со стороны не всегда известно, чем дышит район и чем живет в нем обычный человек. Так что проект получается всеобъемлющим.

«Патриотизм начинается с родной земли, с малой родины»

В первом сезоне снимаются жители восьми районов Татарстана: среди них, например, Кукморский, Арский, Камско-Устьинский, Нижнекамский, Тюлячинский. «Реальное время» побеседовало с героями из Кукморского района.

Поэт Рузаль Мухаметшин родился в одном из сел Кукморского района, а теперь живет в Казани. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На программу приглашаются и известные люди, выходцы из района, так что это становится масштабной встречей земляков. Например, поэт Рузаль Мухаметшин родился в одном из сел Кукморского района, а теперь живет в Казани. Он признается в любви к родному краю и в том, что он рад встретиться с земляками на передаче:

— Когда растешь в деревне, считаешь своей родиной только ту часть, в которой живешь. Потом учишься в школе в соседнем селе — и родиной становится уже вся твоя деревня. А после того, как приезжаешь в Казань учиться, весь свой родной район ощущаешь своей землей. И кто бы тебе ни встречался из Кукмора — это как будто твой родственник. Все это объединяет людей, делает их сильнее и мощнее. Этому и посвящена концепция передачи в том числе. Это — как будто снова оказаться дома, с близкими.

Еще один выходец из Кукморского района — заслуженный артист РТ, солист Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан Фарид Гафиятуллин. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Еще один выходец из Кукморского района — заслуженный артист РТ, солист Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан Фарид Гафиятуллин. Он рассказывает нашему изданию, что поддерживает связь с родным районом, по возможности навещает село Большой Сардек, в котором родился, любит свою малую родину. Идея новой передачи нравится ему возможностью узнать об удивительных людях:

— Думаю, это очень хорошая передача, ведь очень важно общаться с земляками и находить на это время среди бесконечных дел. А еще я надеюсь увидеть интересных людей труда, познакомиться с ними. Их ведь очень много и у нас, и в других районах. Обычно это скромные люди, о которых никто не знает. Их покажут в этой передаче — и это будет очень хорошо!

В селе Большой Сардек, в гимназии им. К. Ф. Шакирова, 39 лет проработала учительницей татарского языка и литературы Гульсина Зиатдинова. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В этом же селе, в гимназии им. К. Ф. Шакирова, 39 лет проработала учительницей татарского языка и литературы Гульсина Зиатдинова. 22 года из них наша героиня была завучем по воспитательной работе. О воспитании она и рассуждает в беседе с нами:

— Мы сейчас очень много говорим о патриотизме. Но ведь патриотизм начинается с родной земли, с малой родины. С семьи, с родного села и района. Поэтому я и считаю, что такие передачи, как эта, очень важны. Еще и с той точки зрения, что в нашем районе есть много поводов для гордости и многое можно показать другим!

«Мы гордимся своей землей, у нас ведь хорошего очень много!»

Душа сельского района — фольклорные коллективы, которые сохраняют культуру нашей многонациональной республики. Таков, например, удмуртский народный ансамбль «Инвожо» Ново-Канисарского сельского дома культуры. Самой старшей участнице коллектива 70 лет, самой младшей — 10. Валентина Ахметова, которая тоже поет в ансамбле, рассказывает:

— Нашему коллективу уже больше сорока лет. Сегодня в коллективе постоянно выступают 15 человек. Есть в нашем репертуаре и русские, и татарские песни, но все же мы носители удмуртской культуры. И считаем очень нужным передавать эту традицию детям — у нас и детский коллектив есть! А проект новой передачи кажется нам очень важным. Это ведь совсем новый формат. Нам ведь очень интересно знать, чем занимаются другие районы, да и мы свое покажем! Мы гордимся своей землей, у нас ведь хорошего очень много!

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Премьера программы состоится вечером 5 апреля. В первом сезоне — восемь выпусков, они будут выходить еженедельно. Авторы передачи надеются, что у нее будут высокие рейтинги и тогда шоу будет продолжено.

— Я мечтаю, чтобы это была добрая, душевная народная передача с яркими персонажами, о которых, наконец, узнает и вся республика, и их соседи в родном районе! — улыбается Лилия Кадырова.