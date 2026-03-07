Нейросеть выяснила, с какими цветами ассоциируется продукция Татарстана

Так, КАМАЗ напоминает подсолнухи

Фото: Реальное время

Нейросеть выяснила, с какими цветами ассоциируется татарстанская продукция. Рейтинг опубликовал Минпромторг Татарстана.

Так, первое судно на СПГ «Чайка» Зеленодольского завода им. А.М. Горького искусственный интеллект сравнил с розой. Этот цветок, как и корабль, символизирует благородство, уверенно держит курс и украшает любой горизонт, отмечается в посте.

— КАМАЗ — подсолнухи. Яркие, сильные, приносящие пользу людям, как грузовики КАМАЗ, уверенно движущиеся по дорогам не только нашей страны, но и мира, — говорится в сообщении.

Самолет Ту-214, производимый на Казанском авиазаводе, у нейросети ассоциируется с такими цветами, как ирисы. Они такие же строгие и изящные, как линии самолета, а также символизируют надежность, точность и высоту полета.

— Sollers SP7 — гладиолусы. Стройные, крепкие и уверенные — как автомобиль. Продукция «Нэфис Косметикс» — ромашки. Как бальзам AOS, дарят чистоту, заботу и уют дому, — написано в посте.

В свою очередь, компьютер «ICL Техно» ассоциируется с пионами, вертолет «Ансат» Казанского вертолетного завода — с тюльпанами, а автомобиль Aurus — с орхидеями.

Никита Егоров