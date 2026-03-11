Татарстан выделит почти 200 млн рублей Университету Иннополис по проекту «Физико-математический прорыв»
На проект по повышению качества физико-математического образования в регионе 84,9 млн рублей будет направлено в 2026 году, а 111,1 млн рублей — в 2027 году
Кабмин Татарстана утвердил выделение субсидии Университету Иннополис на реализацию проекта «Физико-математический прорыв», это следует из опубликованного постановления.
Проект нацелен на повышение качества физико-математического образования в регионе. Основные направления работы включают методическую поддержку учителей математики, проведение образовательных мероприятий и индивидуальную работу с учащимися.
— Мы понимаем, что подготовку научных и инженерно-технических кадров следует начинать со школьной скамьи. В республике традиционно уделяется особое внимание популяризации науки среди детей и молодежи, опережающему формированию исследовательских и инженерных компетенций у подрастающего поколения, а также профориентационной работе, — заявил ранее раис республики.
В рамках проекта планируется проведение образовательных мероприятий для учащихся, родителей и педагогов, а также взаимодействие с общеобразовательными организациями. Особое внимание будет уделено методической поддержке учителей физико-математических классов и педагогов дополнительного образования.
Общая сумма финансирования составит 196,1 млн рублей: 84,9 млн рублей будет направлено в 2026 году, а 111,1 млн рублей — в 2027 году.
Напомним, что с 2024 года реализуется масштабный проект «Физико-математический прорыв», на который ежегодно выделяется более 250 миллионов рублей из республиканского бюджета.
