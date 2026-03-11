Госдолг Татарстана на 1 марта достиг 97,9 млрд рублей

Общий объем с 1 февраля увеличился на 36,7 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

По данным на 1 марта, объем госдолга Татарстана составил 97,9 млрд рублей. Об этом сообщили в Минфине республики.

В структуре госдолга преобладают обязательства по федеральным бюджетным кредитам — их объем достиг 90,1 млрд рублей, что составляет свыше 92% от общей суммы задолженности региона. Оставшаяся часть — 7,9 млрд рублей — приходится на обязательства по предоставленным государственным гарантиям Татарстана.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По сравнению с предыдущим отчетным периодом, 1 февраля, общий объем госдолга увеличился на 36,7 млн рублей.

Рената Валеева