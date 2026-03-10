Аэропорт Казани инвестирует 136 млн рублей в цифровую трансформацию
Новая система направлена на автоматизацию планирования тех.графиков обслуживания судов и управление ресурсами наземного обслуживания
Международный аэропорт «Казань» объявил о тендере по внедрению автоматизированной системы управления производственными процессами. Стоимость контракта на поставку, развертывание и сопровождение программного обеспечения составит 136 млн рублей.
Новая система призвана автоматизировать ключевые процессы аэропорта, включая планирование технологических графиков обслуживания воздушных судов и управление ресурсами наземного обслуживания.
Система будет обеспечивать одновременную работу более 1,2 тыс. пользователей при времени отклика не более 3 секунд. Особое внимание уделено интеграции с существующими информационными системами аэропорта и поддержке мобильных устройств для оперативного персонала.
В рамках проекта планируется автоматизация следующих процессов:
- Слот-координация и управление сезонным расписанием;
- Оперативное управление суточным планом полетов;
- Контроль технологических графиков обслуживания;
- Управление ресурсами аэропорта.
Напомним, в Казани идет строительство нового терминала, которое одобрила госэкспертиза. В июле прошлого года стало известно, что на его возведение направят 20 млрд рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».