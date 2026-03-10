Новости экономики

Аэропорт Казани инвестирует 136 млн рублей в цифровую трансформацию

18:47, 10.03.2026

Новая система направлена на автоматизацию планирования тех.графиков обслуживания судов и управление ресурсами наземного обслуживания

Фото: Максим Платонов

Международный аэропорт «Казань» объявил о тендере по внедрению автоматизированной системы управления производственными процессами. Стоимость контракта на поставку, развертывание и сопровождение программного обеспечения составит 136 млн рублей.

Новая система призвана автоматизировать ключевые процессы аэропорта, включая планирование технологических графиков обслуживания воздушных судов и управление ресурсами наземного обслуживания.

Система будет обеспечивать одновременную работу более 1,2 тыс. пользователей при времени отклика не более 3 секунд. Особое внимание уделено интеграции с существующими информационными системами аэропорта и поддержке мобильных устройств для оперативного персонала.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В рамках проекта планируется автоматизация следующих процессов:

  • Слот-координация и управление сезонным расписанием;
  • Оперативное управление суточным планом полетов;
  • Контроль технологических графиков обслуживания;
  • Управление ресурсами аэропорта.

Напомним, в Казани идет строительство нового терминала, которое одобрила госэкспертиза. В июле прошлого года стало известно, что на его возведение направят 20 млрд рублей.

Наталья Жирнова

