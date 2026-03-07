В Татарстане снизился оборот оптовой торговли в январе 2026 года
На долю субъектов малого предпринимательства приходилось 25,7% оборота
В Татарстане оборот оптовой торговли по итогам января 2026 года составил 267 млрд рублей. Это на 16,8%, или на 54 млрд, меньше, чем за аналогичный месяц 2025-го, следует из доклада Татарстанстата.
Отмечается, что на долю субъектов малого предпринимательства приходилось 25,7% оборота оптовой торговли.
Также, согласно данным Татарстанстата, в январе текущего года оборот оптовой торговли на 69,3% формировался организациями оптовой торговли (в январе 2025-го — на 68,1%), оборот которых составил 185 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в Татарстане снизилось производство яиц.
