В Татарстане снизился оборот оптовой торговли в январе 2026 года

На долю субъектов малого предпринимательства приходилось 25,7% оборота

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане оборот оптовой торговли по итогам января 2026 года составил 267 млрд рублей. Это на 16,8%, или на 54 млрд, меньше, чем за аналогичный месяц 2025-го, следует из доклада Татарстанстата.

Отмечается, что на долю субъектов малого предпринимательства приходилось 25,7% оборота оптовой торговли.

Также, согласно данным Татарстанстата, в январе текущего года оборот оптовой торговли на 69,3% формировался организациями оптовой торговли (в январе 2025-го — на 68,1%), оборот которых составил 185 млрд рублей.



Ранее сообщалось, что в Татарстане снизилось производство яиц.

Никита Егоров