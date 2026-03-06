Конфликт в Иране привел к скачку стоимости российской нефти Urals выше Brent в Индии

Российская нефть марки Urals впервые торгуется с положительным дисконтом к международной эталонной марке Brent на индийском рынке. Это вызвано резким увеличением спроса вследствие перекрытия Ираном важного торгового пути — Ормузского пролива, сообщает Reuters.

До недавнего времени российская нефть традиционно торговалась дешевле Brent, особенно после введения антироссийских санкций в 2022 году. В последние месяцы российские объемы стали важным источником энергии для азиатских потребителей, включая Индию.

Сейчас индийские покупатели получают российскую нефть с наценкой в $4—5 за баррель, причем контракты заключаются на ближайшие поставки в марте-апреле. Одновременно скидка на российскую нефть в балтийском порту Приморск уменьшилась примерно на $5, оставаясь на уровне около $20 за баррель.

За прошедшую неделю мировые цены на нефть значительно увеличились: марка Brent выросла на четверть, достигнув отметки в $89 за баррель, в то время как Urals прибавила вдвое больше, поднявшись до уровня $68,6 за баррель.

Наталья Жирнова