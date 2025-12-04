В 2025 году число убийств в Татарстане увеличилось на 3,4%

При этом количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда снизилось на 19,8%

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году число зарегистрированных убийств в Татарстане выросло на 3,4%, с 118 до 122. Об этом рассказал на пресс-конференции начальник управления уголовного розыска МВД по республике Рифат Катипов.

При этом число зарегистрированных фактов умышленного причинения тяжкого вреда снизилось на 19,8%, с 313 фактов до 251. Количество изнасилований сократилось на 10,9% (82 против 92). Однако было зарегистрировано на 6,3% больше насильственных действий сексуального характера: 169 против 159.

— Это вызывает озабоченность, поскольку раскрытие таких преступление носит свою сложность. Лицо, находясь абсолютно в другой стране, посредством мессенджера может потребовать от ребенка или другого собеседника предоставить свои фотографии. Это является тяжким преступлением, — говорит Рифат Катипов.

Кроме того, наблюдалось снижение зарегистрированных развратных действий категории тяжких и особо тяжких составов — с 25 до 18.

Напомним, в Татарстане в 2025 году значительно увеличилось количество выявленных коррупционных преступлений.

— В этом году в Татарстане выявлено более 1,2 тыс. преступлений, что на 23% больше, чем в прошлом году. Татарстан занимает первое место по выявленным коррупционным преступлениям. Это не говорит о высоком уровне коррупции в нашей республике. Это говорит о том, что правоохранительные органы у нас работают эффективно, — сообщил зампрокурора республики Тимур Нуриев.

Галия Гарифуллина