Подростков в России стали чаще вовлекать в незаконные финансовые операции

Чаще всего это отмывание доходов или дропперство

В России участились случаи вовлечения подростков в незаконные финансовые операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦБ.

Сообщается, что подростков в возрасте от 14 до 18 лет привлекают к отмыванию доходов и дропперству. В связи с этим банкам рекомендовано предупреждать молодых клиентов о возможных рисках сразу при открытии счета.



Банки получили указание отслеживать подозрительные операции. В случае если подростку начинают поступать крупные переводы от незнакомых лиц или он сам отправляет значительные суммы, кредитная организация должна связаться с его представителем.

Также в договоре может быть установлен лимит на проведение отдельных операций. При возникновении подозрений, что сделку совершает не сам подросток или он действует под чьим-то давлением, банк вправе отказать в проведении данной операции.

Киберполиция уже раскрыла 8 уловок, с помощью которых мошенники делают людей дропперами.

Наталья Жирнова