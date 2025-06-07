Россияне увеличили траты на антидепрессанты до 1,5 млрд рублей в месяц

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В начале 2025 года расходы россиян на покупку антидепрессантов выросли на 36% по сравнению с прошлым годом, достигнув почти 1,5 млрд рублей в месяц. По данным RNC Pharma, за первые четыре месяца года было потрачено более 5,8 млрд рублей на эти препараты.

В розничной сети представлено 79 торговых марок антидепрессантов. Лидером рынка остается препарат «Ципралекс» (МНН эсциталопрам) от датской компании «Х.Лундбек» с долей 11%. На втором месте — «Триттико» (10,2%) от итальянской «Анжелини», третью позицию занимает «Велаксин» (8,9%) от «Эгис».

Значительный рост продаж показали препараты «Дулоксента» (+70%) и «Золофт» (+59,2%). При этом оригинальные препараты сохраняют высокий спрос даже при наличии множества дженериков: например, для эсциталопрама существует девять аналогов «Ципралекса».

По итогам 2024 года россияне приобрели почти 19 млн упаковок антидепрессантов на 14,4 млрд рублей. Тренд на увеличение потребления этих препаратов наблюдается несколько лет подряд: в сравнении с 2023 годом продажи выросли на 20,2% в натуральном выражении и на 35,9% в денежном.

Матвей Гавриков