В России на 66% вырос спрос на антидепрессанты

В России спрос на антидепрессанты в первом полугодии 2022 года увеличился на 66% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6 млн упаковок. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак»).

Чаще всего антидепрессанты покупали в Москве (1,3 тыс. упаковок на 10 тыс. человек), Санкт-Петербурге (1,2 тыс.), Московской области (1,1 тыс.), Калужской области (988) и Ростовской области (975). Наименьшее потребление антидепрессантов зафиксировано в Ненецком автономном округе (141 упаковка), Чечне (90) и Тыве (59).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Среди популярных препаратов — «Сертралин» (рост на 113% в натуральном выражении), «Флуоксетин» (плюс 90%) и «Эсциталопрам» (плюс 79%), передает ТАСС.



Еще в ноябре главврач психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Георгий Костюк сообщил, что на фоне пандемии коронавируса в стране произошел скачок тревожно-депрессивных расстройств.



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Татьяна Леухина