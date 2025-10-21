В Татарстане подростков обвинили в теракте на железной дороге

Им обещали 24 тыс. рублей

Фото: Руслан Ишмухаметов

Трем несовершеннолетним жителям Татарстана предъявлены обвинения в совершении террористического акта на железной дороге (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщает Центральное МСУТ СКР.

В августе 2025 года обвиняемые, действуя по заказу иностранных спецслужб, за вознаграждение, совершили поджог железнодорожного оборудования вблизи Бугульмы. Они использовали горючие материалы для поджога оборудования, обеспечивающего движение поездов.

Обещанные 24 тыс. рублей подростки не получили. Злоумышленники были задержаны сразу после совершения преступления.

В марте Верховным судом Татарстана вынесен приговор троим местным жителям, признанным виновными в совершении диверсии на объекте железнодорожного транспорта. В октябре 2023 года на станции Бугульма Куйбышевской железной дороги злоумышленники осуществили поджог комплексного устройства подвижного состава.



Рената Валеева