В Нижнекамском районе зафиксировали рекордное число онлайн-регистраций рождений

По словам главы района Радмира Беляева, такая практика значительно упрощает процесс получения документов для молодых семей

Фото: Динар Фатыхов

Нижнекамский район стал лидером в Татарстане по доле рождений, зарегистрированных через электронный сервис, сообщил глава района Радмир Беляев. 82% всех регистраций новорожденных в районе осуществляются в дистанционном формате через сервис ЗАГС «Рождение ребенка».

Беляев сообщил, что такая практика значительно упрощает процесс получения документов для молодых семей.

Внедрение электронного сервиса является частью реализации национального проекта «Экономика данных».

Напомним, что в Татарстане запустят оплату госпошлин, парковок и проезда по платным трассам через Max.

Наталья Жирнова