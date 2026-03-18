В апреле и мае температура в Татарстане будет выше нормы

До 27 марта в республике погода будет носить антициклональный характер

По прогнозу, апрель и май в Татарстане будут на градус теплее нормы, сообщил на брифинге начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики Сергей Захаров.

По его словам, ожидается, что до 27 марта включительно в республике погода будет носить антициклональный характер. Ночные температуры будут слабоотрицательные, а дневные — положительные, от +4,9 до +12 градусов.

В апреле и мае температура, согласно прогнозу, будет на 1 градус выше нормы. Она составляет +5,4 и +13,6 градуса соответственно.

Напомним, в первой декаде апреля в Татарстане начнется активная фаза половодья.



Галия Гарифуллина