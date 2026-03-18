Дом Шагизиганова в Казани не планируют включать в список объектов культурного наследия

17:29, 18.03.2026

После проведения осмотра объекта и тщательного анализа специалисты пришли к выводу об отказе во включении в реестр

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия принял решение об исключении дома Шаймуллы Шагизиганова из списка объектов, обладающих признаками культурного наследия. Приказ об этом проходит антикоррупционную экспертизу.

Здание расположено в Кировском районе Казани, в историческом районе Адмиралтейская слобода. После проведения осмотра объекта и тщательного анализа специалисты пришли к выводу об отказе во включении дома в перечень выявленных ОКН. Решение об исключении объекта из соответствующего списка было подписано председателем комитета Иваном Гущиным.

Недавно стало известно, что Центр культурного наследия Татарстана получит дополнительные 5,5 млн рублей из бюджета.

Наталья Жирнова

