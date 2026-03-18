Дом Шагизиганова в Казани не планируют включать в список объектов культурного наследия

После проведения осмотра объекта и тщательного анализа специалисты пришли к выводу об отказе во включении в реестр

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия принял решение об исключении дома Шаймуллы Шагизиганова из списка объектов, обладающих признаками культурного наследия. Приказ об этом проходит антикоррупционную экспертизу.

Здание расположено в Кировском районе Казани, в историческом районе Адмиралтейская слобода. После проведения осмотра объекта и тщательного анализа специалисты пришли к выводу об отказе во включении дома в перечень выявленных ОКН. Решение об исключении объекта из соответствующего списка было подписано председателем комитета Иваном Гущиным.

Наталья Жирнова