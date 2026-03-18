Владимир Путин: в развитие Крыма и Севастополя за 12 лет было вложено 1,3 трлн рублей

Президент России Владимир Путин назвал историческим и судьбоносным выбор жителей Крыма, Донбасса и Новороссии быть с Россией. По его словам, этот шаг стал одной из важнейших вех в тысячелетней истории страны и отражает неизменную волю народа.

За последние 12 лет в развитие Крыма и Севастополя было вложено около 1,3 триллиона рублей, что позволило реализовать приоритетные социально-экономические проекты. В регионе налаживается производство востребованной продукции, создаются новые рабочие места, а также наблюдается рост заработных плат, что свидетельствует о положительных изменениях в жизни полуострова.

Напомним, 18 марта 2014 года Республика Крым и город Севастополь официально вернулись в состав России.

Наталья Жирнова