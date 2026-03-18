Мария Захарова: удары по Ирану вызвали масштабное загрязнение окружающей среды

Это проявляется в росте числа респираторных заболеваний, поражений глаз и кожных покровов у местного населения, а последствия могут распространиться за пределы Ближнего Востока

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о серьезных экологических последствиях ударов по территории Ирана. По ее словам, атаки на нефтехранилища вблизи столицы страны привели к крупнейшему загрязнению окружающей среды в районе Тегерана.

Дипломат отметила, что Всемирная организация здравоохранения фиксирует значительное ухудшение эпидемиологической и экологической ситуации в регионе. Это проявляется в росте числа респираторных заболеваний, поражений глаз и кожных покровов у местного населения. Причина — попадание токсичных веществ в почву, воду и продукты питания.

Ранее корреспондент RT сообщал, что после дождя в Иране на поверхностях остаются черные разводы.

Особую тревогу вызывает образовавшийся в результате взрывов и горения слой, состоящий из продуктов горения нефти, уничтоженной военной техники, боеприпасов, бытовых отходов, строительного мусора, химикатов и покрышек. Это приведет к беспрецедентному выбросу парниковых газов и загрязнению почвы, грунтовых вод и прибрежной морской акватории не только в Иране, но и во всем регионе. Последствия загрязнения могут распространиться далеко за пределы Ближнего Востока.



Наталья Жирнова