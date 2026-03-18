В Казани уже почти неделю отмечают максимальные температуры воздуха

18 марта был побит шестой подряд температурный рекорд

Фото: Динар Фатыхов

В Казани уже почти неделю фиксируют максимальные температуры воздуха. По данным казанской метеостанции, 18 марта температура воздуха в городе достигла отметки +10,5 градуса. Это значение превысило предыдущий рекорд для этой даты, установленный в 2015 году.

Тогда, девять лет назад, максимальная температура в этот день составляла +9,6 градуса. Новый показатель стал самым высоким за всю историю метеонаблюдений 18 марта в столице Татарстана.

Предыдущий рекорд на неделе был зафиксирован 17 марта: +10,7 градуса «подвинули» показатели того же 2015 года, когда максимум зафиксировали на отметке +7 градусов.

Наталья Жирнова