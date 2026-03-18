ГАСО РТ отправится в гастрольный тур в Москву и Санкт-Петербург с американским пианистом

В Казани и обеих столицах пройдут три концерта ГАСО РТ под управлением Александра Сладковского, солировать будет американец Энджел Вонг

Фото: Динар Фатыхов

Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан вместе с американским пианистом Энджелом Вонгом отправляется в гастрольный тур Казань — Москва — Санкт-Петербург. В трех городах будут представлены разные программы из симфонических произведений композиторов XVIII и XX веков.

В Казани и Москве любители музыки услышат произведения британского композитора Бенджамина Бриттена, а во втором отделении — Четвертую симфонию Шостаковича.

В Санкт-Петербурге оркестр представит классицизм и современную музыку. В первом отделении прозвучит концерт для фортепиано с оркестром Моцарта, а во втором — Десятая симфония Шостаковича. Маэстро Сладковский комментирует этот выбор:

— Незабываемое впечатление осталось у меня от комментария Юрия Хатуевича Темирканова, который услышал Десятую Шостаковича в исполнении Караяна. Маэстро буквально оцепенел от этой трактовки — и это удивительно осознавать, насколько такие импульсы важны в жизни и определяют дальнейший путь. А на меня произвело впечатление, как это делал сам Темирканов: это была одна из самых любимых его симфоний, а исполнение было совершенно блистательно. Я никогда этого не забуду. И я очень рад, что Петербургская филармония доверила мне сыграть эту симфонию с Госоркестром Татарстана 28 марта. Это невероятное предвкушение!

Напомним, о трепетном отношении к сцене Петербургской филармонии и к авторитету Юрия Темирканова Александр Сладковский, выпускник Ленинградской консерватории, рассказывал в интервью «Реальному времени»:

— Петербург — это город, где я стал дирижером, творчески вырос. Для меня эта сцена — святая. Я видел там такое количество дирижеров! В тот момент, когда я учился, Юрий Хатуевич Темирканов был главным дирижером и худруком Ленинградской филармонии. И всегда, когда я даже просто заходил за кулисы этой сцены, меня начинало трясти. Этот детский рудимент у меня остался. Конечно, я предвкушаю встречу со своей альма-матер, с городом, в котором я начал карьеру как дирижер.

Людмила Губаева