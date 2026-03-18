Солнечная вспышка вызовет сильную магнитную бурю 19 марта

Плазменное облако достигнет Земли ранним утром 19 марта — в период с 4 до 6 часов по московскому времени

Фото: Реальное время

По данным Лаборатории солнечной астрономии, 19 марта ожидается магнитная буря второго уровня. Причиной природного явления стала мощная вспышка на Солнце, произошедшая 16 марта, около 15:00 по московскому времени, сообщает РБК.

Плазменное облако, выброшенное солнечной вспышкой, достигнет Земли ранним утром 19 марта — в период с 4 до 6 часов по московскому времени. Прогнозируемая продолжительность магнитной бури составит около 10 часов.



Это уже четвертая магнитная буря второго уровня с начала 2026 года. Наиболее серьезное геомагнитное возмущение произошло в конце января, когда Землю охватила буря четвертого уровня с максимальным индексом KP — 8,67.

Ранее на Солнце исчезли все пятна впервые за четыре с лишним года. Это говорит о низкой солнечной активности.

Наталья Жирнова