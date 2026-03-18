Гидрометцентр Татарстана: половодье в республике ожидается в апреле

Активная фаза начнется в первой декаде апреля, утверждает Сергей Захаров

Половодье в Татарстане начнется в первой декаде апреля. Об этом на брифинге в Кабмине сообщил начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики Сергей Захаров.

Ранее в СМИ распространилась информация, что половодье придет в регион в марте, напомнил он. По словам Захарова, активная фаза начнется именно в первой декаде апреля.

Напомним, в Казани половодье неизбежно затронет Советский, Кировский и Приволжский районы, утверждают власти города. В зоне повышенного риска также находятся отдельные улицы в поселках Северном, Борисоглебское, Аметьево, Салмачи, Мирном, Борисково, Новом Аракчино, Нагорном и др.



Галия Гарифуллина