Гидрометцентр Татарстана: половодье в республике ожидается в апреле
Активная фаза начнется в первой декаде апреля, утверждает Сергей Захаров
Половодье в Татарстане начнется в первой декаде апреля. Об этом на брифинге в Кабмине сообщил начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики Сергей Захаров.
Ранее в СМИ распространилась информация, что половодье придет в регион в марте, напомнил он. По словам Захарова, активная фаза начнется именно в первой декаде апреля.
Напомним, в Казани половодье неизбежно затронет Советский, Кировский и Приволжский районы, утверждают власти города. В зоне повышенного риска также находятся отдельные улицы в поселках Северном, Борисоглебское, Аметьево, Салмачи, Мирном, Борисково, Новом Аракчино, Нагорном и др.
