Группа Linkin Park зарегистрировала свой новый логотип в России

Зарубежные бренды стремятся регистрировать и продлевать свои товарные знаки в России для защиты от подделок

Американская рок-группа Linkin Park зарегистрировала в России товарный знак с новым логотипом. Заявка была подана в Роспатент 1 апреля 2025 года из США, сообщает ТАСС.

Регистрация охватывает три класса международной классификации товаров и услуг, включая продажу музыкальных произведений, производство одежды и организацию концертов.

Ранее глава Роспатента Юрий Зубов заявил, что зарубежные бренды стремятся регистрировать и продлевать свои товарные знаки в России для защиты от подделок и сохранения репутации, даже если рынок временно недоступен.

Linkin Park, основанная в 1996 году, является одной из самых известных рок-групп современности. После смерти солиста Честера Беннингтона в 2017 году группа объявила о возвращении в 2024 году с новой вокалисткой Эмили Армстронг и представила обновленный логотип.

Ранее стало известно, что Джаред Лето зарегистрирует собственный бренд в России. Роспатент получил заявку от голливудской звезды на регистрацию по двум классам международной классификации товаров и услуг.

Наталья Жирнова