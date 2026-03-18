Определились все пары плей-офф КХЛ на Востоке: «Ак Барс» сыграет с «Трактором»

В первом раунде Кубка Гагарина казанская команда будет иметь преимущество своей площадки

Стали известны все пары плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Восточной конференции.

«Ак Барс» в первом раунде Кубка Гагарина — 2026 сыграет с челябинским «Трактором». Команда Анвара Гатиятулина будет иметь преимущество домашней площадки за счет более высокого места по итогам «регулярки».

«Металлург» (1-е место в «регулярке») — «Сибирь» (8);

«Авангард» (2) — «Нефтехимик» (7);

«Ак Барс» (3) — «Трактор» (6);

«Автомобилист» (4) — «Салават Юлаев» (5).

Первые два матча серии «Ак Барса» и «Трактора» в плей-офф Кубка Гагарина пройдут в Казани 23 и 25 марта. Далее команды переедут в Челябинск. Серия продлится до четырех побед одного из соперников.

В предыдущем розыгрыше Кубка Гагарина «Ак Барс» дошел до второго раунда плей-офф, уступив московскому «Динамо» (2:4).

Зульфат Шафигуллин