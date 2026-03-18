В Казани зафиксировали резкий рост ДТП с участием подростков после потепления

Анализ происшествий показывает, что значительную часть составили наезды на пешеходов

За последние восемь дней в Казани значительно возросло количество ДТП. По данным Госавтоинспекции города, зарегистрировано 2 003 аварии, среди которых 21 случай с пострадавшими. Особенно тревожным фактом для ГАИ является то, что в этих ДТП получили ранения шесть несовершеннолетних.

Анализ происшествий показывает, что значительную часть составили наезды на пешеходов — 10 случаев из 21 ДТП с пострадавшими. При этом в трех случаях наезды произошли при движении транспортного средства задним ходом. Ситуация осложняется тем, что в этих происшествиях пострадало пять несовершеннолетних пешеходов.

В связи с ростом аварийности городские службы рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными, особенно при движении в условиях плохой видимости и скользкой дороги.

Напомним, что с начала года жертвами аварий в Татарстане стали 57 человек. В преддверии начала мотосезона Рустем Гарипов напомнил об опасности питбайков и квадроциклов для детей.

Наталья Жирнова