К середине марта в Казани нормализовалась ситуация с вывозом мусора

По словам администрации города, причиной образования мусорных навалов стали сильные снегопады, затруднявшие доступ спецтехники к местам сбора отходов

Как сообщила администрация Казани, с середины февраля в городе велись работы по очистке контейнерных площадок от накопившихся отходов. Причиной образования мусорных навалов стали сильные снегопады, затруднявшие доступ спецтехники к местам сбора отходов.

По информации управляющей компании «ПЖКХ», для решения проблемы регоператор увеличил количество рейсов и спецтехники. На линии ежедневно работают более 120 единиц техники, включая три подборных мусоровоза и два ломовоза, а также пять бригад рабочих.

За 17 марта специалисты вывезли свыше 1 тысячи кубометров отходов и очистили 189 контейнерных площадок. По словам администрации, в настоящее время ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов в городе стабилизировалась.



Напомним, что на конец февраля в Казани было выявлено более 9 000 юрлиц, сбрасывающих мусор без договора на вывоз ТКО.

Наталья Жирнова